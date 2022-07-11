الأطفال يتوافدون ليلا على مراكز الشباب للاحتفال بثالث أيام العيد بالأقصر..صور

الأقصر – أحمد مرعى

تواصل مراكز الشباب فى محافظة الأقصر، استقبال الأطفال والرواد فى ثالث أيام عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر"، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحي محمد خير وكيل المديرية للشباب بالمديرية، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وتوافد الأطفال والأهالي على مركز العشي والزينية وغيرها من مراكز الشباب شمال المحافظة.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، تتضمن الاحتفالية فى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة، والتي تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، يتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهي وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

كما أكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف في جميع الأنشطة.

ووجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلاء الوزارة المعنيين ومديرى مديريات الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية ، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ بالوزارة والمديريات لمتابعة تنفيذ الفعالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية .



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (1)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (2)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (3)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (4)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (5)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (6)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (7)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (8)



الأطفال يتوافدون بالأقصر ليلاً على مراكز الشباب للاحتفال بالعيد (9)