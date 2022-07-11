اعتقال 11 عضوًا في داعش ومصادرة أسلحة وقنابل فى روسيا

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أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اعتقال 11 عضوًا في خلية سرية لتنظيم "داعش" الإرهابي في جمهورية "كاراتشايفو- تشركيسيا" الروسية ومصادرة ترسانة من الأسلحة النارية والقنابل اليدوية.



وأشار بيان للأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الإثنين، إلى أنه اعتقل على أراضي جمهورية "كاراتشايفو تشركيسيا" بشمال القوقاز الروسي 11 شخصا، أعضاء في خلية سرية تابعة لداعش، موضحا أنهم متورطون في إشراك سكان المنطقة في الأنشطة الإرهابية والدعاية على الإنترنت.



وأضاف البيان: "أن الأمن الروسي عثر مع هذه الخلية على 10 وحدات من الأسلحة ومسدس "PM" وبندقية صيد وثلاث قنابل يدوية وكمية كبيرة من الذخيرة ووسائل اتصال تحتوي على مواد تكشف نشاطهم غير القانوني"، منوها بمصادرة هذه الأسلحة في أماكن سكن الإرهابيين.



ولفت إلى أن سلطات التحقيق رفعت قضية جنائية ضد المحتجزين بموجب الجزأين 1 و2 من المادة 205-4 المتعلقة بتنظيم خلية إرهابية والمشاركة فيه، وبموجب الجزء 2 من المادة 205-2 (الدعاية للإرهاب) من قانون العقوبات الروسية.



من ناحية آخرى، أكد مستشار السلطة المحلية الروسية بشبه جزيرة القرم أوليج كروتشكوف، ضرورة استعادة الوحدة بين مناطق محررة بالجنوب الأوكراني وروسيا.



وقال كروتشكوف - في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" - :"إن نظام كييف ينتهج سياسة الإرهاب ضد سكان المناطق الأوكرانية المحررة، ويتوعد بشن هجوم معاكس لاستعادة السيطرة على مقاطعتي زابوروجيا وخيرسون، لأنه يدرك أنه لا بد من تنظيم استفتاء انضمامهما إلى روسيا".



وأضاف:"أن محاولات نظام كييف منع استعادة الوحدة بين هذه المناطق وروسيا مآلها الفشل".



يُذكر أن وزير الدفاع الأوكراني قال لصحيفة "ذي تايمز" البريطانية مؤخرا:"إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي أصدر أوامره للقوات الأوكرانية بتحرير جنوبي البلاد"، مشيرا إلى أن القيادة الأوكرانية بصدد حشد ملايين المقاتلين المدججين بالأسلحة الغربية لتنفيذ هذا الهدف.