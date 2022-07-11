استمرار انعقاد غرفة إدارة الأزمات بـ"صحة المنوفية" لمتابعة خطة التأمين الطبى

استمر لليوم الثالث من أيام عيد الأضحى المبارك، انعقاد غرفة إدارة الأزمات بديوان عام مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، برئاسة الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، وبحضور فريق إشراف الوزارة برئاسة الدكتورة أمانى الحبشى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المتوطنة بالوزارة، وبحضور قيادات المديرية بمختلف القطاعات الوقائى والعلاجى والرعاية الأساسية والطوارئ والمعامل والإدارة العامة للصيدلة.

يأتى ذلك لمتابعة المستجدات أولاً بأول ومتابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى التى أطلقتها وزارة الصحة والسكان تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك، وذلك بناءً على توجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، وتكليف الدكتور خالد جمال عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وفى ذات السياق تم اليوم مرور رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الأمراض المتوطنة بالوزارة على أعمال الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية وتم المرور على عدد 4 إدارات والتى تتبع إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية، حيث تم متابعة سير العمل ومراجعة السجلات الخاصة بالمعدات والمبيدات وتم التنبيه بتكهين المعدات التالفة والغير قابلة للإصلاح وإرسال بيان بما سيتم على الفور للوزارة.

وفى نفس السياق تم المرور على إدارتى الملاريا والفلاريا والليشمانيا وتم إعطاء تعليمات جديدة ليتم تطبيقها فى الخطة السنوية الجديدة، كما قامت رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة بعمل زيارة ميدانية لقرية كفر المصيلحة حيث تم عمل جشنى على أعمال الملاريا والبلهارسيا، كما تم أيضاً المرور على مستشفى حميات شبين الكوم والمرور على إدارتى البلهارسيا والقواقع ومراجعة أعمال كلتا الإدارتين.

وفى ختام الجولات التفقدية عقدت وكيل المديرية اجتماعاً موسعاً مع رئيس الإدارة المركزية للأمراض المتوطنة للوقوف على ما تم خلال تلك الجولات بحضور فريق إشراف الوزارة والدكتور ممدوح عبد الحليم مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، والدكتورة زينب الصاوى نائب مدير الإدارة، ومدير إدارة البلهارسيا والمهندس عبد الحميد مقشط مدير إدارة القواقع، حيث تم أثناء الاجتماع مناقشة تعليمات الخطة السنوية الجديدة.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال الفترة من 19 يونيو وحتى 29 يونيو الماضى تجريع عدد 16 ألف فرد بعقار برازيكوانتيل بنسبة تغطية للمستهدف تصل إلى 100.4% فى إطار خطة مصر 2030 فى القضاء على الأمراض المدارية وكذلك رؤية وزارة الصحة والسكان للقضاء على البلهارسيا.