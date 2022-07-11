احذر من المشترك الكهربائى فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.. اعرف التفاصيل

يرصد "اليوم السابع" لقراءة كل ما يريد معرفته عن الخطوات التى يجب اتباعها إذا كنت تريد شراء مشترك كهربائي جديد لضمان سلامة منزلك وأسرتك من اندلاع الحرائق الناتجة عن الماس الكهربائى بسبب سوء المشترك الكهربائى وخاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وهى كالاتى :

1- احرص على شراء نوع معروف المصدر ومطابق للمواصفات القياسية ومعايير الجودة.

2- ضرورة وجود زر حماية عمومى للحماية من زيادة الأحمال يفصل أتوماتيكيا.

3- أن تكون جميع برايز المشترك صالحة لتركيب جميع أنواع الفيش مع وجود غوالق ميكانيكية لجميع الفيش.

4- أن يكون الجسم الخارجى مصنع من مادة مقاومة للاشتعال وأن تكون جميع الأجزاء الداخلية من النحاس.

5- تأكد من أن مشترك الكهرباء يعمل بشكل صحيح قبل استخدامه.

6- تحقق من الحد الأقصى لمستوى الجهد الكهربائى لمشترك الكهرباء.

7- تأكد من صحة الأجهزة الكهربائية التى تقوم بتوصيلها بمشترك الكهرباء.

8- الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك العالى مثل الثلاجة والميكروويف والفرن والغسالة والمجفف تحتاج إلى توصيلها مباشرة بالكهرباء بدون مشترك كهرباء (حتى لا يتم توصيل أجهزة إضافية إليه).