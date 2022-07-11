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احتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بطود الأقصر.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:59 م
احتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بطود الأقصر.. صور جانب من الاحتفالات
الأقصر – أحمد مرعى

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تواصلت فى مراكز الشباب بإدارة شباب الطود شرق محافظة الأقصر، استقبال الأطفال والرواد فى عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة تحت شعار "العيد أحلى بمراكز شباب مصر" بمركز شباب نجع خميس، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، وفتحى محمد خير وكيل المديرية للشباب بالمديرية، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.

ويقول صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه واصلت مراكز الشباب بالمحافظة استقبال الأطفال لرسم البهجة على وجوههم، وذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، لاسيما خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف صلاح رشوان، فى بيان صحفى، أنه تضمنت الاحتفالات بمراكز الشباب فى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، العديد من الفقرات والبرامج والأنشطة والتى تشمل فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع الهدايا على الأطفال، ويتخللها ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمركز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة، وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجميع مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

وأكد صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، على إتاحة كافة إمكانيات مراكز الشباب بالمحافظة وإقامة مسابقة فنية وثقافية ورياضية للشباب وتوزيع الهدايا على الأطفال، والتأكيد على مشاركة قادرون باختلاف فى جميع الأنشطة.

فيما وجه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وكلاء الوزارة المعنيين ومديرى مديريات الشباب والرياضة، بتكثيف الأنشطة والبرامج المنفذة داخل مراكز الشباب على مستوى جميع محافظات الجمهورية، وتشكيل غرف عمليات وطوارئ بالوزارة والمديريات لمتابعة تنفيذ الفعالية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

إحتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بمدينة الطود (1)
 

 

إحتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بمدينة الطود (2)
 

 

إحتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بمدينة الطود (4)
 

 

إحتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بمدينة الطود (6)
 

 

إحتفالات العيد للأطفال وسط بهجة كبيرة فى مراكز الشباب بمدينة الطود (9)
 

 


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