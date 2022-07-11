إقبال كبير على متحفى كفر الشيخ والأحياء المائية وعقد ورش عمل احتفالا بعيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

يشهد متحف كفر الشيخ إقبالا كبيراً من أهالي محافظة كفر الشيخ والمحافظات المجاورة، لزيار المتحف والاطلاع على ما يضمه من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية ويونانية ورومانية، إضافة للمشاركة في ورش العمل التي ينظمها المتحف.

يأتي ذلك ضمن توجيهات محافظ كفر الشيخ، باستقبال المواطنين في كافة المتنزهات والمتاحف بمدن محافظة كفر الشيخ، ومنها متحف كفر الشيخ القومي للأثار، ومتحف الأحياء المائية بمدينة بلطيم التابع لفرع المعهد للبحر الأبيض المتوسط بالإسكندرية، والذي يضم عددًا من الأحياء المائية النادرة، والكائنات البحرية من البحر المتوسط والبحر الأحمر وأسماك الزينة ويضم العديد من الأسماك المحنطة بأنواعها وكل أنواع إضافة للهيكل العظمي للحوت الذى تم العثور عليه بشواطئ مصيف بلطيم إضافة للتمساح الذي تم العثور عليه بطريق زراعي بجوار نهر النيل بين مدينتى دسوق وفوه.

ونظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ ورشة فنية للأطفال لعمل خروف العيد، بمناسبة الإحتفال بعيد الأضحى المبارك، عقب إعلان متحف كفر الشيخ عن ورشة فنية للأطفال لـ24 طفلا من سن 7- 14 سنة، كما قدم المتحف للزوار جولات إرشادية للتعرف على مقتنيات المتحف الفريدة، والتقاط بعض الصور التذكارية بالمتحف.

ويضم متحف كفر الشيخ ثلاث قاعات عرض رئيسية، تعرض قطع أثرية من نتاج حفائر منطقة تل الفراعين الأثرية وبعض المناطق الأثرية الأخرى من محافظة كفر الشيخ، وتبلغ عدد القطع الأثرية الموجودة بالمتحف 1200 قطعة أثرية، المعروض منها 735 قطعة أثرية، ومن أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع المعبودة سخمت، بالإضافة إلى لوحة تقدمية للملك تحتمس الثالث، و 2 كتلة حجرية "عنصر معمارى"، ورأس لأحد ملوك الأسرة 30، وتمثال آخر لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف عملات فضية وذهبية لعصور متعددة ، إضافة للمعدات التي تستخدم في البناء،والمعدات والآلات الطبية التي تستخدم في العمليات الجراحية.