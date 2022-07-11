إقبال على حديقة صنعاء والملاهى والحديقة المركزية المجانية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت حديقة صنعاء والملاهي والحديقة المركزية المجانية توافد عدد كبير من المواطنين، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل توفير كل احتياجات الأهالي بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، ومتابعة محمد عفيفي، مدير حديقة صنعاء.

كما شهدت الملاهي متعددة الألعاب حديقة صنعاء إقبال كبير من الأطفال والكبار لممارسة العديد من الالعاب، ووجه محافظ كفر الشيخ، بحسن معاملة المواطنين، وتواجد رجال أمن المحافظة ورجال أمن الحديقة، والعاملين بالحديقة، للعمل على راحة الموطنين، واستتباب الأمن بها.



اقبال على ملاهي



اقبال على حديقة صنعاء



اقبال كبير على حديقة صنعاء



اقبال كبير من الاهالي



الاقبال على الالعاب



الاقبال على السيارات والاستمتاع بها



السهرة صباحي بصنعاء



تعدد الالعاب بصنعاء



تعدد العاب الملاهي



تعدد العاب حديقة صنعاء



ثاني ايام عيد الاضحى ليلا بصنعاء



سعادة الاطفال بحديقة صنعاء