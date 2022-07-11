اليوم السابع
Ads
الإثنين، 11 يوليه 2022 01:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

إقبال على حديقة صنعاء والملاهى والحديقة المركزية المجانية بكفر الشيخ.. صور

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:27 ص
إقبال على حديقة صنعاء والملاهى والحديقة المركزية المجانية بكفر الشيخ.. صور اقبال كبير من الاهالي على الحديقة
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت حديقة صنعاء والملاهي والحديقة المركزية المجانية توافد عدد كبير من المواطنين، لقضاء ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل توفير كل احتياجات الأهالي بتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، ومتابعة محمد عفيفي، مدير حديقة صنعاء.

كما شهدت الملاهي متعددة الألعاب حديقة صنعاء إقبال كبير من الأطفال والكبار لممارسة العديد من الالعاب، ووجه محافظ كفر الشيخ، بحسن معاملة المواطنين، وتواجد رجال أمن المحافظة ورجال أمن الحديقة، والعاملين بالحديقة، للعمل على راحة الموطنين، واستتباب الأمن بها.

 

اقبال على ملاهي
اقبال على ملاهي

 

اقبال على حديقة صنعاء
اقبال على حديقة صنعاء

 

اقبال كبير على حديقة صنعاء
اقبال كبير على حديقة صنعاء

 

اقبال كبير من الاهالي
اقبال كبير من الاهالي

 

الاقبال على الالعاب
الاقبال على الالعاب

 

الاقبال على السيارات والاستمتاع بها
الاقبال على السيارات والاستمتاع بها

 

السهرة صباحي بصنعاء
السهرة صباحي بصنعاء

 

تعدد الالعاب بصنعاء
تعدد الالعاب بصنعاء

 

تعدد العاب الملاهي
تعدد العاب الملاهي

 

تعدد العاب حديقة صنعاء
تعدد العاب حديقة صنعاء

 

ثاني ايام عيد الاضحى ليلا بصنعاء
ثاني ايام عيد الاضحى ليلا بصنعاء

 

سعادة الاطفال بحديقة صنعاء
سعادة الاطفال بحديقة صنعاء

 

ملاهي صنعاء
ملاهي صنعاء

 


كفر الشيخ

حديقة صنعاء

الحديقة المركزية المجانية

عيد الاضحى



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة