اليوم السابع
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إسرائيل تعلن رسميا ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بداية الشهر المقبل

الإثنين، 11 يوليه 2022 06:50 م
إسرائيل تعلن رسميا ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بداية الشهر المقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد يائير لابيد
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت الهيئة المسؤولة عن الكهرباء فى الحكومة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، رسميًا، ارتفاع أسعار الكهرباء للمستهلكين بـ 9.6%، بدءًا من شهر أغسطس المقبل.

يشار إلى أن الارتفاع الأصلى لأسعار الكهرباء وصل إلى 15% بعد أن سجل سعر الفحم قفزة حادة بسعره أى ما يعادل 160%، لكنّ الهيئة المخولة بضبط أسعار الكهرباء والمحروقات قررت أن ترفع الأسعار تدريجيا بدءًا من أغسطس المقبل وحتى عام 2026. بحسب ما ذكر موقع عرب 48.

وسيكون الارتفاع الأول بأسعار الكهرباء 9.6% بدءًا من أغسطس، وذلك مدفوعا بنتائج الحرب الروسية الأوكرانية/ ما أدى لارتفاع أسعار المحروقات والفحم وبالتالى أدى لارتفاع أسعار الطاقة.

وهذا هو الارتفاع الثانى لأسعار الكهرباء بعد أن أعلنت سلطة الكهرباء، بداية العام الجارى، عن رفع أسعار الكهرباء بنسبة 5.7%، إلا أنها ارتفعت فعليا بنسبة 2.5% بعد أن تدخّل وزير المالية، أفيجدور ليبرمان، وخفّض ضريبة الاستهلاك على الفحم.

ويشار إلى أن رفع أسعار الكهرباء سيؤدى إلى غلاء أسعار منتجات وخدمات كثيرة أخرى، كما أنه يؤثر على ارتفع آخر لنسبة التضخم المالى المرتفع حاليا.

وقبل ارتفاع أسعار الكهرباء، كانت قد ارتفعت أسعار الوقود وبلغ سعر لتر بنزين 95 أوكتان 8.08 شيكل، وارتفع سعر الحليب الخام، الذى يبيعه مربو الأبقار لمعامل الألبان، بنسبة 13%.

وكانت قد أعلنت وزارتا الزراعة والمالية الإسرائيليتان أن أسعار الحليب ومنتجات الألبان التى تخضع أسعارها لرقابة الدولة سترتفع بنسبة 4.9%.

بحسب وكالة سوا الإخبارية، ارتفع سعر المياه من 7.5 شيكل للمتر المكعب الواحد إلى 7.6 شيكل.


ارتفاع الأسعار في إسرائيل

الكهرباء في إسرائيل

ارتفاع أسعار الكهرباء في إسرائيل

الازمه الاوكرانيه

ازمه ارتفاع الاسعار



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