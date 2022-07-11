أوكرانيا: لا يوجد توافق بين دول أوروبا بشأن حزمة مساعدات لكييف بـ9 مليارات يورو

كتب ــ أحمد عرفة

أكد وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارتشينكو، عدم وجود توافق بين الدول الأوروبية بشأن حزمة مساعدات لأوكرانيا بقيمة 9 مليارات يورو، حيث يلاحظ أن هناك إجهاد في أوروبا بسبب الصراع، وفقا لروسيا اليوم.

وقال وزير المالية الأوكراني، إن أوكرانيا بالطبع تتلقى أسلحة ومساعدات عسكرية إلا أن هذا لا يكفي، وتلك علامة واضحة على أن الاتحاد الأوروبي والعالم حول أوكرانيا متعبون بعض الشيء، وبإمكاني تفهم أنهم يعانون من النفط وأسعار الغاز.

وردا على سؤال بشأن السبب وراء منع ألمانيا تخصيص حزمة مساعدات إلى كييف قال وزير المالية الأوكراني: لقد وافق الاتحاد الأوروبي على مساعدة مالية بمبلغ 9 مليارات يورو، ولكن ما الذي نراه في الوقت الحالي؟ ربما مليار هذا الشهر، ثم توقف، فلا يوجد اتفاق بين دول الاتحاد الأوروبي، وبعض الحكومات ليست مستعدة لدعم أوكرانيا بهذا المبلغ.

وأوضح وزير المالية الأوكراني، أنه في الأشهر الأولى بعد بدء العملية الروسية الخاصة، كانت أوروبا موحدة، أما الآن فنرى وجهات نظر مختلفة حول كيفية دعم أوكرانيا، موضحا أن أوكرانيا بحاجة إلى 5 مليارات يورو من المساعدات شهريا، وفي يوليو لا زلنا نتوقع أكثر من 4، ولكن في هذه العملية "نعتمد على البيروقراطية الأوروبية، حيث يتوقع شركاؤنا أن نظهر بالتفصيل كيف ننفق أموالهم، في الوقت الذي لا يمكننا إنفاقها على أغراض عسكرية، وإنما فقط على البرامج الاجتماعية والإنسانية.