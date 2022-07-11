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أوكرانيا: روسيا تطلق أربعة صواريخ على أوديسا من شبه جزيرة القرم

الإثنين، 11 يوليه 2022 03:08 م
أوكرانيا: روسيا تطلق أربعة صواريخ على أوديسا من شبه جزيرة القرم أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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أطلقت القوات الروسية أربعة صواريخ على منطقة أوديسا من طائرات حلقت فوق شبه جزيرة القرم، حسبما ذكر نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو تيموشينكو. 


ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن تيموشينكو قوله: إن "القوات الروسية شنت هجوما صاروخيا على منطقة أوديسا، وأطلقت أربعة صواريخ من طائرات فوق شبه جزيرة القرم، وأصاب صاروخ مبنى، ويجري الآن توضيح المعلومات المتعلقة بسقوط ضحايا".


وفي وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين، استخدمت القوات الروسية عدة قاذفات صواريخ لقصف خاركيف، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 28 آخرين.


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