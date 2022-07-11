أوكرانيا تحشد قوة قتالية قوامها مليون فرد لاستعادة أراض جنوب البلاد

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أكد وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف أن جيش بلاده يحشد قوة قتالية قوامها نحو مليون فرد؛ وذلك بهدف استعادة الأراضي في جنوب البلاد، والتي تقع تحت سيطرة القوات الروسية.



وقال ريزنيكوف - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين إنه سيتم تعزيز هذا الهجوم باستخدام الأسلحة الغربية، مضيفا أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي أعطى الأوامر لاستعادة المناطق الساحلية في الجنوب، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للاقتصاد الأوكراني.



وأشار إلى أن بلاده لديها قوة قوامها مليون فرد مكونة من 700 ألف جندي و300 ألف آخرين من الحرس الوطني والشرطة وقوات الحدود.