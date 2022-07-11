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أوكرانيا: الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب بالفعل

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:52 م
أوكرانيا: الأسلحة الغربية تغير مسار الحرب بالفعل أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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صرّح رئيس مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني أوليكسي دانيلوف بأن الأسلحة الغربية التي تلقتها القوات المسلحة الأوكرانية تغير مسار الحرب بالفعل.


وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الاثنين أن "التفوق التسليحي الكمّي للجيش الروسي في نفس مستوى دقة الصواريخ والمدفعية الأوكرانية. والأسلحة الغربية للقوات المسلحة الأوكرانية تغير مسار الحرب بالفعل. ونحن لم نبدأ بعد!".


وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال يوم 7 يوليو خلال اجتماع مع قادة الدوما، إن روسيا لم تتخذ بعد أي إجراءات جادة خلال "عمليتها الخاصة" في أوكرانيا. و"نسمع اليوم أنهم يريدون هزيمتنا في ساحة المعركة. حسنًا ... دعهم يحاولون".


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