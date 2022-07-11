أهالى قرية بالغربية يطلبون نقل عمود كهرباء بوسط الطريق.. ورئيس مدينة السنطة يرد

أمنية فايد

أرسل القارئ سليمان السيد سليمان والمقيم فى قرية كفر الشيخ مفتاح مركز السنطة محافظة الغربية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" بـ"اليوم السابع" ضمن مبادرة "سيبها علينا" بخصوص وجود عمود كهربائى وسط الشارع يعوق حركة السير.



وناشد القارئ المسئولين في وزارة الكهرباء إزالة العمود نظرا لحجبه حركة السير خاصة سيارات الإسعاف لإنقاذ المرضى ونقله إلى منطقة أخرى بجانب الرصيف.

ومن جانبه صرحت الدكتورة مني صالح رئيس مركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية، آنه سيتم تشكيل لجنة لمعاينة المكان المشار إليه واتخاذ اللازم في الحال، مشيرا إلى أن المجلس يعمل طوال أيام العيد بكامل طاقته بحملات إنارة ونظافة الطرق العامة والرئيسية.













ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01118788270



وتأتى هذه المناشدة ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال مناشدة القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.



وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال مناشدة المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".