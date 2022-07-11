أهالى قرية ابن العاص فى كفر صقر بالشرقية يطالبون بالصرف الصحى.. والشركة ترد

كتبت: شيماء حمدى - الشرقية - إيمان مهنى

أرسل القارئ محمد طلعت على، شكوى عبر خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بسبب عدم وجود الصرف الصحى، مطالبا بعمل شبكة للصرف للتسهيل على المواطنين، وادراج قرية إبن العاص كفر صقر بمحافظة الشرقية بمبادرة حياة كريمة مرحلة أولى، لعمل صرف صحي للقرية حيث أن القرية تعانى من عدم وجود صرف صحي مما أدى إلى خلط مياه الشرب بمياه الصرف.

من جانبها افادت شركة الصرف الصحي بالشرقية ، ان القرية ليست ضمن للمرحلة الأولى من مشروع حياة كريمة ، ان مركز كفر صقر مدرج ضمن مبادرة المقرر تنفيذها في 2024.



الصرف الصحى



الصرف الصحى



الصرف

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".