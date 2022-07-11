أنطونيو جوتيريش يعلن استعداد الأمم المتحدة لدعم سريلانكا وشعبها

أعلن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن استعداد الأمم المتحدة لدعم سريلانكا وشعبها مؤكدا على الأهمية القصوى للحفاظ على السلام وفق بيان نائب المتحدث باسم الأمم لمتحدة فرحان حق.

وأكد بيان الأمم المتحدة على أنه " يواصل الأمين العام متابعة التطورات فى سريلانكا عن كثب مؤكدا على تضامنه مع الشعب السريلانكى داعيا جميع أصحاب المصلحة إلى الانخراط فى حوار لضمان انتقال سلس للحكومة وإيجاد حلول مستدامة للأزمة الاقتصادية.

وأدان الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعمال العنف ويدعو إلى محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدا على الأهمية القصوى للحفاظ على السلام لافتا إلى ان الأمم المتحدة على استعداد لدعم سريلانكا وشعبها.

يذكر أن سريلانكا تمر بأكبر أزمة اقتصادية فى تاريخها، إذ تبلغ ديونها أكثر من 50 مليار دولار أمريكى وبات الإفلاس وشيكا. يأتى هذا بينما يندر الوقود فى العديد من محطات الوقود وأصبحت الأدوية شحيحة.

فيما دخل آلاف من المحتجين إلى مقر رئاسة الجمهورية فى فورت منذ فترة قصيرة وسط هتافات وتصفيق، بعد فرار رئيس الجمهورية جوتابايا راجاباكسا، ليتم الاستيلاء على كل من منزل الرئيس والأمانة الرئاسية من قبل المتظاهرين.

كما طلبت مجموعة من النواب من حزب سريلانكا بودوجانا بيرامونا (SLPP) من الرئيس جوتابايا راجاباكسا الاستقالة من منصبه.