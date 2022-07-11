أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرأس بكفر شكر

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وكذلك جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الذين كان قد سرقه المتهمون بعد ارتكاب الواقعة.

وكشفت تحريات رجال المباحث الجنائية بالقليوبية، أنه يوم الواقعة توجه المتهمون إلي حيث مكان تواجد المجني عليه بمخزن لإعادة تدوير البلاستيك بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، لاستعادة مبلغ مالي كان قد اقترضه المجني عليه من أحد المتهمين، وبحوزتهم 3 أسلحة نارية "بندقية خرطوش و2 فرد خرطوش"، وخلال مقابلتهم المجني عليه حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام خلالها أحدهم بإطلاق عيار نارى فأحدث إصابة المجني عليه.

وتابعت التحريات، أن المتهمين استولوا على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمخزن، بالإضافة إلى الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه وفروا هاربين، إلي أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهم.

وكانت قد شهدت منطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر، واقعة العثور على جثة شاب لقي مصرعه بطلق نارى بالرأس، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة كشف ملابسات الواقعة وضبط المتهم.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة شاب مصاب بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة مركز شرطة كفر شكر.

علي الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة "محمد ع ا"، 35 سنة، إثر إصابته بطلق ناري بالرأس بمنطقة كفر الشهاوي خاطر دائرة المركز، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي كفر شكر، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث.