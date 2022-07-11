أسعار الذهب اليوم تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 1000جنيه بدون مصنعية

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر ثالث أيام عيد الأضحى المبارك تراجعا محدودا بحوالى 5 جنيهات، ليهبط الذهب عيار 21 من 1005 إلي 1000 جنيه للجرام بدون إضافة مصنعية، وذلك مع استمرار حالة عدم الاستقرار من حيث وضع العرض والطلب وتوافر السيولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



أسعار الذهب اليوم: عيار 21 يسجل 1000 جنيه للجرام.



عيار 18 يسجل 857 جنيها للجرام.



عيار 24 يسجل 1147 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 8000 جنيه.

أسعار الذهب بختام تداولات الأسبوع تحركت في مصر حوالي 25 جنيها نحو الصعود على خلفية صعود أسعار الذهب عالمياً إلي مستويات 1740 دولار مقابل تراجع إلي مستويات 1716 دولار، بسبب تراجع أداء الدولار الأمر الذي ينعكس على سعر الذهب في البورصة العالمية.

الزيادة التقديرية الجديدة في ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيها وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

ويبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيها، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيها ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيها على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.