أخبار مصر.. انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم أزمة روسيا وأوكرانيا

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر على الرغم من استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
انخفاض معدل التضخم لأول مرة منذ 6 أشهر رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية
المالية: 9.5 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لإنشاء وتطوير 28 جامعة أهلية
الإسكان: فتح باب التقدم لتوفيق أوضاع "عقود ملكية الأراضى" بسفنكس الجديدة
الأرصاد: أجواء حارة خلال فترة النهار على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى
توافد الحجاج على المسجد الحرام وساحاته استعدادا لطواف الوداع
استعدت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الحجاج في طواف الوداع، حيث يشهد المسجد الحرام وساحاته توافد حجاج البيت العتيق في اليوم الثاني من أيام التشريق، من مشعر منى، وذلك في حشود غفيرة تحفها الرحمة والسكينة ويملأها الأمن والسلام لأداء طواف الوداع لليوم 12 و 13 لحجاج الداخل ويوم 14 لحجاج الخارج البالغ عددهم مليون حاج .
توافد الزوار على حدائق القناطر الخيرية للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.. صور
مصر والسنغال على رأس القائمة النهائية لجائزة أفضل منتخب فى أفريقيا 2022
ينافس منتخب مصر نظيره السنغالى على جائزة الأفضل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، فى الحفل الذى سيقام يوم 21 يوليو الجاري فى الرباط بالمغرب.
صلاح ومانى يتصدران القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب فى أفريقيا 2022
كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن القائمة النهائية للمرشحين لجوائز الأفضل فى أفريقيا لعام 2022 فى الحفل الذى يقام بمدينة الرباط بالمغرب يوم 21 يوليو الجارى.
الأهلي ينافس الوداد فى القائمة النهائية لأفضل نادٍ بأفريقيا 2022
تصدر النادي الأهلي القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل نادِ فى أفريقيا لعام 2022، من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".
الدفاع الروسية: تدمير مستودع لصواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر فى دنيبرو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن تدمير مستودع لصواريخ هيمارس ومدافع هاوتزر في دنيبرو ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
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