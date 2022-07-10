4 مبادرات لاستخدام التكنولوجيا المالية فى البورصة أبرزها استحداث المستشار الآلى

كتب هانى الحوتى

تتطلع الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تقديم منتجات وخدمات الأوراق المالية وأسواق رأس المال من خلال استخدام التكنولوجيا المالية، كما تعمل على تطوير البنية التحتية الأساسية للسوق:

1- نشر ثقافة حلول الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) بين الشركات، والتي تركز على أهمية الملكية الفكرية، وتفعيل تقنيات البيانات الضخمة (Big Data) لزيادة كفاءة النشطة ما بعد إتمام العمليات مثل إعداد التقارير، وتطبيق معايير الامتثال، وإدارة المخاطر.

2- تفعيل آلية التمويل الجماعي من خلال الأسهم (Equity Crowdfunding (ECF، والذي يسمح للأفراد بالاستثمار في شركة - والتي عادة ما تكون إما ناشئة أو في مرحلة مبكرة - مقابل أسهم تلك الشركة بحيث يتلقى المستثمرون عوائد على استثماراتهم في التمويل الجماعي لأسهمهم من أرباح الأسهم أو بيع الشركة أو من خلال بيع الأسهم إذا أصبحت الشركة مدرجة في البورصة لجذب المستثمرين.

3- تفعيل منصات الوساطة عبر الإنترنت، حيث تقوم شركات الوساطة بتوفير منصات معلوماتية للعملاء لتمكينهم من الوصول إلى معلومات الحسابات الخاصة بهم وإدارتها، والاستثمار في مجموعة كبيرة من المنتجات (مثل صناديق الاستثمار والأوراق المالية غير المقيدة).

4- العمل على استحداث ما يسمى بالمستشار الآلي (Robo Advisor) الشركات إدارة الأصول ومحافظ الأوراق المالية.

تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى تشجيع الابتكار والتطوير في التكنولوجيا المالية، وتمكين المؤسسات المالية غير المصرفية من الاستفادة من الحلول التكنولوجية القائمة على المعرفة والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، بما يحقق فرصًا ومزايا تنافسية للقطاع المالي غير المصرفي ويخدم الأهداف والأعراض الاقتصادية للشمول المالي والنمو الاقتصادي.

وتعتزم الهيئة، دعوة المؤسسات المالية غير المصرفية إلى مشاركة أفكارهم في وضع أنظمة تعتمد على التكنولوجيا الرقابية (RegTech) والتكنولوجيا الإشرافية (SupTech)، مما يسهم في تشجيع شركات الخدمات المالية المتنوعة لتقديم خدمات جديدة من خلال تطوير آليات جمع المعلومات ودعم مراكز الابتكار لحلول التكنولوجيا المالية.