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10 دول تستحوذ على 53% من إجمالى صادرات مصر فى 90 يوما.. تعرف عليها

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص
10 دول تستحوذ على 53% من إجمالى صادرات مصر فى 90 يوما.. تعرف عليها صادرات - صورة ارشيفية
كتب: مدحت عادل

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كشفت بيانات الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجاري، قائمة 10 دول استحوذت على 53% من إجمالي قيمة الصادرات المصرية لمختلف دول العالم بواقع 7.4 مليار دولار، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت القائمة ترتيب الدول العشر خلال الربع الأول من العام الجاري وفقا لما يلي:

1.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى تركيا.

860.8 مليون دولار صادرات مصرية إلى إسبانيا

823.3 مليون دولار صادرات مصرية إلى إيطاليا.

725 مليون دولار صادرات مصر إلى الصين.

694.3 مليون دولار صادرات مصر إلى الهند.

635 مليون دولار صادرات مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

612.6 مليون دولار صادرات مصر إلى السعودية.

576.7 مليون دولار صادرات مصر إلى الإمارات.

557 مليون دولار صادرات مصر إلى فرنسا.

435.5 مليون دولار صادرات مصر إلى اليونان.

وشهد 2022 تسجيل ارتفاعا ملحوظا في الصادرات، حيث أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر حققت قفزة جديدة بنسبة 44.3% خلال 90 يوما فقط، على الرغم من التحديات الدولية التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء تبعات الحرب الروسية الأوكرانية منذ أواخر فبراير الماضي.

 


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