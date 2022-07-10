وزير داخلية النمسا: تكثيف مكافحة جرائم تهريب البشر على الحدود مع المجر

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أكد جيرهارد كارنر وزير الداخلية النمساوي أن الوزارة نجحت في تكثيف جهود مكافحة جرائم التهريب على الحدود النمساوية المجرية، لافتا إلى أنه تم وقف تهريب البشر واتخاذ إجراءات وقائية وفاعلة ضد الهجرة غير الشرعية.

وأوضح كارنر - في تصريح - أن الشرطة تعتقل كل يوم ما بين مائتين وثلاثمائة شخص ممن دخلوا بشكل غير قانوني إلى ولاية بورجنلاند النمساوية الحدودية .

وأضاف الوزير أن غالبية المهاجرين تعرضوا لاستغلال وابتزاز من منظمات التهريب الإجرامية لإحضارهم إلى النمسا، لافتا الى ان تركيز استراتيجيات الشرطة الحدودية يهدف إلى إضعاف هذه المنظمات الاجرامية.

واعتبر أن التعاون الدولي مع السلطات الشريكة في البلدان المجاورة وفي دول البلقان أمر أساسي .

وشدد وزير الداخلية على أهمية التعاون الوثيق مع الشرطة المجرية معتبرا إنه حجر زاوية مهم في مكافحة تهريب الأشخاص والهجرة غير الشرعية.

وذكر أن عدد طلبات اللجوء وأولئك الذين تم تهريبهم قد ازداد حيث أن أكبر عدد من اللاجئين الذين تم القبض عليهم وقع في بورغنلاند موضحا أن الدوريات المشتركة في الأراضي المجرية أدت إلى اعتقال ما يقرب من 130 مهربًا واحتجاز أكثر من 1500 لاجئ في الاسبوعين الماضيين .