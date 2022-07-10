وزير الخارجية الأمريكي يؤكد عمق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تايلاند

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الأحد عمق العلاقات الاقتصادية والأمنية مع تايلاند، مشيرا إلى أن واشنطن وبانكوك تتشاركان المباديء والقيم نفسها.



وقال بلينكن ـ في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التايلاندي دون برامودويناي، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية ـ إن "تايلاند من أهم حلفاء الولايات المتحدة في المحيط الهاديء"، مضيفا أن "الأولوية هذا العام ستكون لتايلاند وذلك بفضل قيادتها التي تعمل من أجل أن تتواءم الدول مع بعضها البعض".



وأشار وزير الخارجية الأمريكي ـ الذي يزور تايلاند حاليا ـ إلى عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين التي تم تعزيزها بشكل خاص في فترة جائحة كورونا.. لافتا إلى أن العلاقات الأمنية بين البلدين قوية للغاية، ونوه بأن مسؤولي البلدين ناقشا منذ أسابيع تعزيز سبل التعاون في مجال الأمن وخاصة الأمن السيبراني.



من جانبه، أكد وزير الخارجية التايلاندي أهمية الشراكة التي تربط بلاده مع الولايات المتحدة الأمريكية.. مشيرا إلى أنه بحث مع نظيره الأمريكي العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.