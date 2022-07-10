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وزير الاقتصاد الفرنسى: علينا الاستعداد مسبقا لقطع كلى لإمدادات الغاز الروسى

الأحد، 10 يوليه 2022 06:31 م
وزير الاقتصاد الفرنسى: علينا الاستعداد مسبقا لقطع كلى لإمدادات الغاز الروسى النفط
كتب أحمد عرفة

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دعا وزير الاقتصاد الفرنسى برونو لومير، إلى الاستعداد مسبقا لقطع كلى لإمدادات الغاز الروسى، موضحا أنه الخيار الأكثر ترجيح، قائلا: "دعونا نستعد للقطع الكلى للغاز الروسى، أنه الآن الخيار الأكثر احتمالا، وهذا يفترض بنا الاسراع فى استقلالية طاقتنا".

وأضاف وزير الاقتصاد الفرنسى: "نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين.. يجب أن يكون الاستقلال الأول فى الطاقة، ويتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك، وعلينا الآن اتخاذ القرارات، لافتا إلى إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التى أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع."

وأوضح وزير الاقتصاد الفرنسى أن وحدة القيادة الكاملة هذه ستسمح "باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الاستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاثات الكربونية فى فرنسا، مشيرا إلى أن أزمة الطاقة تمثل أهم قضية فى الأشهر المقبلة.

وتابع وزير الاقتصاد الفرنسى: "نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية".


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