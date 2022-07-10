وزير الإنتاج الحربى يلتقى ممثلى "إم جلوري" الإماراتية لمتابعة التعاون المشترك

كتب زكى القاضى

- الوزير "مرسي": نتكامل مع القطاع الخاص العالمي والمحلي بما يعود بالنفع على المواطنين.. ونشارك في تنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة المركبات والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للمركبات

- رئيسة "إم جلوري" الإماراتية: نستهدف تلبية احتياجات السوق المحلي والأفريقي من هذا النوع من السيارات البيك أب.. والتعاون المشترك يحقق إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتقليلاً لمعدلات التلوث

اجتمع المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى مع الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" القابضة الإماراتية وعدد من المسئولين بالشركة عبر تقنية الفيديوكونفرانس وذلك لبحث مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين.

أشار الوزير "مرسي" إلى أنه تم خلال اللقاء متابعة الموقف التنفيذي للتعاون المشترك بين "الإنتاج الحربي" و"إم جلوري" في مجال التصنيع المشترك لتصنيع وإنتاج وتسويق السيارات البيك أب "EM" والتي تعمل بالغاز الطبيعى والبنزين وذلك من خلال تأسيس شركة (مصرية – إماراتية) لإنتاج وتصنيع السيارات التى تعمل بالوقود المزدوج بسواعد مصرية، لافتاً إلى أنه من المخطط بدء الإنتاج الفعلي خلال النصف الأول لعام 2023.

وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن هذا التعاون يأتي في ضوء التوجيهات الرئاسية الخاصة بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، كما يأتي هذا التعاون تحقيقاً لرؤية مصر 2030 فى مجال توطين تكنولوجيات صناعية حديثة وخلق كوادر فنية محترفة وذلك دعماً لخطط واستراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع والموارد المحلية المتاحة، مشددا على أن الانتقال إلى الاعتماد على مصادر طاقة بديلة منخفضة الانبعاثات جزء لا يتجزأ من تحقيق مستقبل أكثر استدامة، وقد حققت مصر إنجازات مهمة في مجالات الاستدامة والطاقة البديلة والصناعات المرتبطة بها خلال السنوات الماضية وذلك بفضل رؤية القيادة الرشيدة والاستراتيجيات الحكومية الطموحة في هذه المجالات.

بدورها أوضحت الدكتورة ماجدة العزعزي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جلوري" الإماراتية أن الجانبين يستهدفان تلبية إحتياجات السوق المحلي والأفريقي من هذا النوع من السيارات البيك أب التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، مضيفةً أن السيارات تتميز بالعديد من المميزات حيث تتوفر فيها أعلى قدرة محرك للسيارات البيك أب فى السوق ويتوفر بها مقاعد مريحة وتكييف هواء قوي ووسائل أمان عالية وتعمل فى درجات الحرارة المناسبة للشرق الأوسط والخليج وأفريقيا، بالإضافة إلى القدرة على العمل على مختلف أنواع الطرق، وأشارت "العزعزي" إلى أن هذا التعاون يساهم في إنتاج مركبات أكثر محافظةً على البيئة وتساهم في تقليل نسب التلوث والانبعاثات الضارة التي لها تأثير سلبي على المواطنين والاقتصاد والبيئة.

وأشادت "العزعزي" بالدور الذي تلعبه وزارة الإنتاج الحربي في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين سواء على مستوى القيادة السياسية أو الشعبين، مؤكدةً أن المناخ الاستثماري في مصر جاذب بالرغم من مختلف التحديات التي تواجهها مؤخراً مثلها مثل باقي دول العالم.