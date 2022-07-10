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واشنطن: هناك تباطؤ فى نمو الاقتصاد الأمريكى لكن ليس هناك ركود خطير

الأحد، 10 يوليه 2022 08:25 م
واشنطن: هناك تباطؤ فى نمو الاقتصاد الأمريكى لكن ليس هناك ركود خطير جينا ريموندو
كتب أحمد عرفة

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أكدت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو أن هناك تباطؤ في نمو الاقتصاد الأمريكي، لكن ليس هناك ركود خطير يلوح في الأفق في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، متوقعة أن يعود الاقتصاد إلى مستوياته التقليدية، وفقا لروسيا اليوم.

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية إن الاقتصاد في العام ونصف العام الماضيين، كان ينمو بمعدلات عالية غير مسبوقة، 5 إلى 6%، أعتقد أنه من الطبيعي أن نفكر أنه بالاستمرار في الخروج من الوباء، سوف ننتقل من نمو قوي إلى نمو أكثر ثباتا، متابعة: أعتقد في مرحلة ما أننا سنشهد نموا أقل سرعة في الاقتصاد، ولكنني لا أرى أي سبب للاعتقاد بأننا سنواجه ركودا خطيرا بكل المقاييس.

وأوضحت وزيرة التجارة الأمريكية أن الولايات المتحدة تمكنت من عودة نسبة الوظائف التي كانت موجودة قبل الوباء، في حين أن الوضع الأسري والشركات في مستوى جيد، مشيرة إلى أن مديرا تنفيذيا لشركة أمريكية كبيرة أكد لها أنه لا توجد علامات لركود تلوح في الأفق، وأساسيات هذا الاقتصاد قوية للغاية، التضخم هو مشكلتنا وعلى رأس أولوياتنا.

 


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