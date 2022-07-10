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هيئة الاتصالات السعودية: إجراء 18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذى الحجة

الأحد، 10 يوليه 2022 02:53 م
هيئة الاتصالات السعودية: إجراء 18 مليون مكالمة خلال اليوم العاشر من ذى الحجة الكعبة
كتب فارس البدري

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كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، اليوم الأحد، عن أداء شبكات الاتصالات بمكة المكرمة لليوم العاشر من ذي الحجة 1443هـ، حيث بلغ حجم استهلاك البيانات 3.35 ألف تيرابايت، بما يعادل مشاهدة 1.37 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080p HD.

السعودية
مؤشرات الاتصالات السعودية

وتضمنت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات البالغ (814.09 ميجابايت/ مشترك)، متجاوزا (3) أضعاف معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 200 ميجابايت/ مشترك، مشيرةً إلى أن أكثر التطبيقات استهلاكا للبيانات هي: (يوتيوب، تك توك، فيسبوك، سناب شات، واتساب)، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

مكالمات في السعودية
مؤشرات الاتصالات في السعودية

وأظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل الإنترنت المتنقل قد بلغت 270.83 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 3% مقارنة بالعام الماضي، وأن معدل سرعات رفع الإنترنت المتنقل 37.46 ميجابت/ثانية، بنسبة زيادة 19% مقارنة بالعام الماضي، فيما تجاوزت عدد المكالمات المحلية 16 مليون مكالمة، وعدد المكالمات الدولية 2.40 مليون مكالمة بنسبة نجاح تجاوزت 99%.


مؤشرات الاتصالات

هيئة الاتصالات و تقنية المعلومات

المملكة العربية السعودية

مكة المكرمة



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