مطار القاهرة يستعد لبدء الجسر الجوى لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة الثلاثاء

كتبت رحاب نبيل

تستعد سلطات مطار القاهرة الدولى لبدء الجسر الجوي لرحلات الحج القادمة من الأراضى المقدسة الثلاثاء المقبل، حيث وضعت شركة ميناء القاهرة الجوى برئاسة المحاسب مجدي اسحاق، خطة متكاملة لاستقبال رحلات العودة لحجاج بيت الله الحرام، لتسهيل إنهاء إجراءات الوصول مع ضرورة الإلتزام بنفس المستوى الذى تم خلال سفرهم لأداء فريضة الحج.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، أنه فى إطار تعليمات وتوجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، تم إعلان حالة الاستنفار بين جميع الجهات العاملة بالمطار، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحجاج بيت الله الحرام خلال عودتهم الى أرض الوطن بعد أداء المناسك وتقديم أعلى مستوى من الخدمات لهم ولذويهم والعمل على تيسير إجراءات وصولهم بسهولة ويسر ومنع التكدس في الصالات.

وأضافت المصادر، أن هناك تنسيقا مع كافة الجهات المسئولة بالمطار خلال رحلات عودة الحجاج، لتيسير الإجراءات لهم وخاصة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تشكيل مجموعات عمل من موظفى العلاقات العامة بالميناء لمساعدة الحجاج على إنهاء إجراءات وصولهم، كما تم تجهيز خيمة مكيفة أمام الصالة الموسمية استعدادا لموسم عودة الحجاج من الأراضى المقدسة تحتوى على مقاعد لأسر الحجاج لتوفير الراحة لهم خلال استقبال ذويهم.