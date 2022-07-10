اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية

الأحد، 10 يوليه 2022 12:42 ص
مصرع شخص وإصابة 6 آخرين فى تصادم سيارتين بالإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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لقى شخص مصرعه وأصيب 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم سيارتين دائرة مركز أبو صوير بالإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين دائرة مركز أبو صوير. 
 
انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، كما تم الدفع بـ6 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية. وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 6 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح.
 
على الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى جامعة قناة السويس، بينما تم نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم ورعايتهم طبيا. وجارى تحرير المحضر اللازم بالحادث، وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


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