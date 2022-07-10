اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 06:58 م
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مصرع شخصين وفقدان 14 آخرين فى جنوح قارب بنيجيريا

الأحد، 10 يوليه 2022 05:35 م
مصرع شخصين وفقدان 14 آخرين فى جنوح قارب بنيجيريا انقلاب قارب - أرشيفية
وكالات

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لقى شخصان مصرعهما ولا يزال 14 شخصاً فى عداد المفقودين، عندما جرفت الأمواج زورقاً على متنه ركاب انقلب فى لاجوس، العاصمة التجارية لنيجيريا، على ما أفادت خدمات الطوارئ الأحد.

وقع الحادث مساء الجمعة، بعد يومين من مصرع شخصين فى حادث مماثل فى المدينة التى يقطنها أكثر من 20 مليون شخص.

وقال إبراهيم فارينلوى من الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث لوكالة "فرانس برس"، "كان على متن القارب 16 راكباً حين وقع الحادث. تم انتشال جثتين الليلة الماضية بينما يجرى البحث للعثور على الركاب الآخرين".

وأشارت سراة بريمة، المديرة الإقليمية لهيئة الممرات المائية فى ولاية لاجوس إلى أن "القارب انتهك قواعد الممرات المائية المتعلقة بالرحلات المتأخرة من خلال الإبحار فى الساعة 19.45".

وأوضحت أن المد تسبب بانجراف القارب نحو بارجة وانقلابه، مشيرة إلى عدم وجود سترات نجاة للركاب.

وحوادث القوارب شائعة فى الممرات المائية النيجيرية، وتنجم غالباً عن الاكتظاظ وانعدام الصيانة، ولا سيّما فى موسم الأمطار السنوي.

 


نيجيريا

انقلاب قارب

لاجوس

سراة بريمة

اخبار نيجيريا



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