مدير فرع "الرعاية الصحية" بالإسماعيلية يجرى جولة مفاجئة بالمجمع الطبى.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

أجرى الدكتور أحمد البرعى مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية، جولة مسائية تفقديه مفاجئة لمتابعة سير العمل بالمجمع الطبى للوقوف على آخر المستجدات والاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

ورافق مدير فرع الهيئة خلال جولته الدكتور مؤمن القرقارى مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية، وخلال الجولة تم تفقد الأقسام الداخلية للمرضى، وأقسام العناية المركزة والاستقبال، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية المنوطة بتقديم الخدمة بتلك الأقسام مع التأكيد على الاستمرار فى رفع درجة الاستعداد، وجاهزية الأطقم الطبية خلال إجازة الأضحى المبارك، والتأكد من أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وفصائل الدم والطعوم والأمصال، كما تم الاطمئنان على مستوى رضاء المنتفعين عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، والتأكد من الالتزام بمعايير مكافحة العدوى والالتزام بتطبيق معايير الجودة أثناء تقديم الخدمات الطبية للمرضى، حرصا على توفير كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى بأعلى جودة يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات وتعليمات الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل.



جانب من الجولة المفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية



جانب من الجولة المفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية



جانب من الجولة المفاجئة لمدير فرع الرعاية الصحية بالإسماعيلية