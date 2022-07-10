اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 02:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ بنى سويف يوجه بفتح مراكز الشباب لإقامة الفعاليات والأنشطة خلال العيد

الأحد، 10 يوليه 2022 01:43 م
محافظ بنى سويف يوجه بفتح مراكز الشباب لإقامة الفعاليات والأنشطة خلال العيد الأنشطة
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بفتح مراكز الشباب على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد الأضحى المبارك، ضمن المبادرة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، تحت شعار : العيد أحلى بمراكز الشباب" لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وفى هذا السياق أوضح مصطفى إبراهيم وكيل الوزارة، أنه يتم على مستوى مراكز الشباب تنظيم فعاليات ترفيهية، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب، والتى تضمن العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، من فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية .

 

الالعاب
الالعاب

 

السباحة
السباحة

 

مراكز الشباب
مراكز الشباب

 

ممارسة الكره
ممارسة الكره

 


بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

محافظة بنى سويف

الشباب والرياضة



الموضوعات المتعلقة

عيد أضحى مبارك.. محافظ القليوبية يتفقد المجازر وحدائق القناطر الخيرية.. ومحافظ بني سويف يتفقد مستوى الخدمة بالكورنيش والممشى السياحى لاستقبال المواطنين.. ومحافظا سوهاج والشرقية يستقبلان المهنئين بالعيد.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 03:00 م

محافظ بنى سويف يشهد أعمال ذبح الأضاحى بمجزر أهناسيا بأول أيام عيد الأضحى.. صور

السبت، 09 يوليه 2022 07:32 ص

محافظ بنى سويف يشهد ختام فعاليات دورة إرشاد أسرى لـ100 فتاة مقبلة على الزواج

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:06 م

محافظ بنى سويف يوجه بفتح تحقيق بشأن مخالفات بمدرسة طما فيوم الابتدائية الجديدة

الأربعاء، 06 يوليه 2022 05:05 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة