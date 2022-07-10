محافظ بنى سويف يوجه بفتح مراكز الشباب لإقامة الفعاليات والأنشطة خلال العيد

بنى سويف هانى فتحى

وجه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بفتح مراكز الشباب على مستوى كافة مراكز ومدن المحافظة، وإتاحة كافة الخدمات بمراكز الشباب أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد الأضحى المبارك، ضمن المبادرة التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة ، تحت شعار : العيد أحلى بمراكز الشباب" لاستقبال المواطنين خلال إجازة العيد.

وفى هذا السياق أوضح مصطفى إبراهيم وكيل الوزارة، أنه يتم على مستوى مراكز الشباب تنظيم فعاليات ترفيهية، لإدخال البهجة والسرور على المواطنين والشباب، والتى تضمن العديد من الفقرات والبرامج خلال أيام العيد، من فقرات ترويحية وفنية واستعراضية وتوزيع هدايا على الأطفال، بجانب ممارسة الرواد والاعضاء للخدمات الموجودة بالمراكز من ملاهى وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية .



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