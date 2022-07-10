محافظ المنيا يتابع جهود الوحدات المحلية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.. صور

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، الحملات اليومية التى تنظمها الوحدات المحلية بالمراكز والقرى التابعة لها بنطاق المحافظة، وذلك خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، فيما يخص الحالة العامة للنظافة والانارة، ومتابعة سير العمل بالوحدات الصحية، والمستشفيات، ومختلف القطاعات، وتكثيف الحملات التموينية، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للمجازر، وإزالة التعديات بالبناء المخالف والعشوائى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورفع الإشغالات، وذلك بهدف الارتقاء بالحالة العامة، ولرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.



من جانبها نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى المهد، حيث تم إيقاف أعمال شدة خشبية مخالفة بالدور الأرضى بعزبة الرملة بجبل الطير البحرية التابعة للوحدة المحلية ببنى خالد كما تم إزالة تعدى بالبناء المخالف على أرض أملاك دولة بدير جبل الطير، بالإضافة إلى تنفيذ حملة للنظافة ورفع الإشغالات بقرية شوشة كما تم رفع نقاط تجميع القمامة الموجودة بنطاق حى جنوب المدينة، ونقلها باستخدام معدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي.



كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، 3 حالات تعدى بقرية ابشاق، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



وفى نفس السياق واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس، تنفيذ حملات نظافة ورفع مخلفات بشوارع المدينة، بهدف الحفاظ على مستوى النظافة ورفع كفاءة الطرق وخلق سيولة مرورية.



حملات ازالة المبان المخالفة فى المنيا خلال العيد (1)



حملات ازالة المبان المخالفة فى المنيا خلال العيد (1)



حملات ازالة المبان المخالفة فى المنيا خلال العيد (2)



حملات ازالة المبان المخالفة فى المنيا خلال العيد (3)