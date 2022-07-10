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محافظ الغربية يهنئ عبد الرحمن الصيفى لحصوله على ذهبية السومو للوزن الخفيف

الأحد، 10 يوليه 2022 07:48 م
محافظ الغربية يهنئ عبد الرحمن الصيفى لحصوله على ذهبية السومو للوزن الخفيف عبد الرحمن الصيفي
الغربية عادل ضرة

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هنأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالى الغربية، لاعب مصر الدولى عبد الرحمن الصيفى ابن محافظة الغربية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية للوزن الخفيف بدورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن فخره به كونه أضاف إنجازاً تاريخياً يكتب اسم مصر بحروف من الذهب ويرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.

 

ويعد الصيفى أول لاعب عربى وأفريقى يحصد ذهبية ال «سومو»، بدورة الألعاب العالمية، وقد استهل الصيفى مشواره فى البطولة بالفوز على بطل منغوليا فى دور ال 16 ثم إقصاء ثلاثة أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.

 

 


محافظ الغربية

بطولة العالم للسومو

نادي 23 يوليو

المحلة



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