محافظ الغربية يهنئ عبد الرحمن الصيفى لحصوله على ذهبية السومو للوزن الخفيف

الغربية عادل ضرة

هنأ الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أهالى الغربية، لاعب مصر الدولى عبد الرحمن الصيفى ابن محافظة الغربية، وذلك لحصوله على الميدالية الذهبية للوزن الخفيف بدورة الألعاب العالمية، والمقامة حاليا فى الولايات المتحدة الأمريكية، معرباً عن فخره به كونه أضاف إنجازاً تاريخياً يكتب اسم مصر بحروف من الذهب ويرفع اسم مصر عالياً فى المحافل الرياضية.

ويعد الصيفى أول لاعب عربى وأفريقى يحصد ذهبية ال «سومو»، بدورة الألعاب العالمية، وقد استهل الصيفى مشواره فى البطولة بالفوز على بطل منغوليا فى دور ال 16 ثم إقصاء ثلاثة أوكرانيين ليحصد الميدالية الذهبية الثالثة لمصر.