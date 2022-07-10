محافظ الدقهلية: حملات لإزالة الإشغالات والمرور على المجازر ومراقبة الأسواق

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، على استمرار أعمال الوحدات المحلية لمراكز ومدن واحياء غرب المنصورة وشربين ونبروه والجمالية ودكرنس، فى حملات لإزالة الإشغالات والعمال النظافة.

ففى نطاق حى غرب المنصورة، قال المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، انه تم متابعة تنفيذ حملة مكبرة بمشاركة قطاعات الصحة والطب البيطرى ومسئولى البيئة والإشغالات برئاسة الحى، وذلك للمرور على محلات الجزارة والعمل على إزالة الإشغالات والتنبيه بعدم الذبح بالشوارع واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك بإشراف د.منى المتبولى نائب رئيس حى غرب المدينة.

وفى مركز شربين قالت المحاسب غاده الحمادى، رئيس المركز اته تم متابعة العمل بقطاع النظافة والحملة الميكانيكية وذلك لرفع تجمعات وأكوام القمامة وتفريغ الصناديق ورفع الإشغالات وتمهيد وتهيئة الطرق بشارعى الجيش والسلك وفى عدد من القرى شملت قرى الضهرية والصبرية والعوضية وبساط كريم الدين ورأس الخليج وكفر الحاج شربينى حيث تم رفع 120 طنا بنطاق الوحدات القروية إلى المقلب العمومى، كما تم المرور على مجزر شربين للوقوف على أعمال ذبح الأضاحى والتيسير على المواطنين، كما تم المرور على مستشفى شربين العام لمتابعة سير العمل بها وتيسير حصول المواطنين على الخدمات الصحية، كما تم متابعة تنفيذ إزالة فورية بقرية دنجواى لعدد اثنين مقبرة مقامة على الأرض الزراعية وتم اتخاذ اللازم حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة نبروه قال المحاسب هانى سليمان رئيس المركز انه تم المرور على المجزر لمتابعة عمليات ذبح الأضاحى به والتأكد من توافر المستلزمات الخاصة بعملية الذبح والنظافة العامة واشتراطات الأمن والسلامة المهنية والالتزام بالاشتراطات الصحية والبيئة، كما تم متابعة أعمال النظافة داخل وخارج المجزر وبجميع الطرق المؤدية إليه وتم التأكيد على التنسيق بين رئاسة المركز والمجزر لرفع مخلفات المجزر يومياً.

وفى مركز الجمالية قال المهندس السيد عبد السلام رئيس المركز انه تم متابعة أعمال قسم النظافة حيث تم رفع جميع تجمعات القمامة كما تم متابعة أعمال ذبح الأضاحى بمجزر الجمالية والتأكد من توافر كافة المستلزمات لعمليات الذبح وضرورة النظافة العامة واتباع الاشتراطات الصحية والبيئة.

وفى مركز دكرنس قال المحاسب سيد النخيلى، رئيس المركز أنه تم متابعة انتظام سير العمل بقطاع النظافة ورفع القمامة والمخلفات وتفريغ صناديق القمامة بشوارع المدينة حيث تم رفع القمامة من شوارع المدينة بالكامل كما تم المرور على مبنى السلخانة لمتابعة توافر مستلزمات الذبح للأضاحى وتذليل العقبات امام المترددين على المجزر وتيسير حصولهم على الخدمة.

وأكد "مختار" على استمرار متابعته الشخصية يوميا لتنفيذ خطة رفع كفاءة الشوارع والميادين بالمراكز والمدن والأحياء ومتابعة النشاط اليومى المستمر لمتابعة المشروعات التنموية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة وذلك بهدف تحقيق إرضاء المواطنين بالدقهلية.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بضرورة رفع كفاءة الشوارع والميادين حرصا على توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، وبالمتابعة المستمرة للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وفى اطار خطة محافظة الدقهلية التى أقرها الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة والتى يتم تنفيذها على فترات صباحية مسائية وذلك حرصا على المظهر الحضارى والجمالى للمدن والأحياء، فقد تابع محافظ الدقهلية أنشطة وأعمال رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء والتى تتضمن اعمال تحسين مستوى النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين ومتابعة تنفيذ المشروعات وكافة الجهود المبذولة من قبل الوحدات الخدمية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.



جانب من الحملات



رفع الإشغالات