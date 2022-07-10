اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 04:21 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مجازر الأقصر تواصل خدمة المواطنين والمؤسسات فى ذبح الأضاحى والكشف عليها مجانا

الأحد، 10 يوليه 2022 03:25 م
مجازر الأقصر تواصل خدمة المواطنين والمؤسسات فى ذبح الأضاحى والكشف عليها مجانا مجازر الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن استمرار جميع مجازر محافظة الأقصر فى تنفيذ مهامها بذبح الأضاحى بالمجان، والكشف عليها بما يحقق التأكد من صلاحية لحوم الأضاحى للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا الصدد قاد الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطري بالأقصر، اليوم السبت، جولات مكوكية لمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر الأقصر بالحبيل، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة، وذلك لاستقبال وذبح الأضاحي يوميا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانًا للمواطنين وأصحاب الأضاحي.

وخلال الجولات تفقد الدكتور فتحى سلمى المجزر بالحبيل والكشف على اللحوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن اوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدي مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور سامح الضوي والدكتور شادي زكريا أطباء المجازر، وبالاشتراك مع اللواء على شرابي رئيس مجلس مدينة الأقصر، والعميد إبراهيم كمال مدير فرع مؤسسة الأورمان بالأقصر، وحسين يونس مسؤول مؤسسة مصر الخير بالأقصر، ومحمد حسن محمد رئيس الوحدة المحلية بقرية الحبيل ومؤسسة بوابتك الخير بالأقصر.

كما قام الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنه البيطرية، بالاشتراك مع الدكتور حسين عبد العاطي مدير مجزر أرمنت، وكيرلس لطفى رئيس الوحدة البيطرية بالمحاميد، كما قام الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع الدكتور صلاح مدير مجزر إسنا، بمتابعة أعمال ذبح الأضاحي داخل مجزر إسنا العمومي ومجزر الكيمان ومجزر الدير بمركز إسنا، وتم الكشف الطبي البيطري الظاهري قبل الذبح والكشف على اللحوم بعد الذبح مجاناً بدون مقابل، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء ومنع التلوث البيئي.

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(1)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(1)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(2)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(2)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(3)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(3)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(6)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(6)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(9)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(9)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(10)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(10)

 

مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(11)
مجازر-الأقصر-تواصل-خدمة-المواطنين-والمؤسسات-فى-ذبح-الأضاحى-(11)

 

 


الاقصر

بيطرى الاقصر

اخبار اليوم

مجازر اسنا

اخبار الاقصر

ذبح الاضاحى بالاقصر

مجزر ارمنت

اخبار المحافظات

مجزر الحبيل



الموضوعات المتعلقة

كفر الشيخ الثانية على مستوى الجمهورية في استقبال المجازر الحكومية للأضاحي بـ1140 أضحية

الأحد، 10 يوليه 2022 03:10 م

محافظ الدقهلية: حملات لإزالة الإشغالات والمرور على المجازر ومراقبة الأسواق

الأحد، 10 يوليه 2022 02:01 م

حملات لمكافحة البعوض بالمجازر خلال إجازة عيد الأضحى فى البحيرة

الأحد، 10 يوليه 2022 01:54 م

مجازر المنوفية تواصل استقبال المواطنين لذبح الأضاحى بالمجان.. صور

الأحد، 10 يوليه 2022 12:21 م

التنمية المحلية: استمرار فتح المجازر لذبح الأضاحى مجانًا للمواطنين

الأحد، 10 يوليه 2022 01:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة