اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 06:26 ص
أكرم القصاص
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لو هتسافر بالقطار خلى بالك.. مخالفات لو عملتها هتتغرم من 15 لـ 100 جنيه

الأحد، 10 يوليه 2022 05:00 ص
لو هتسافر بالقطار خلى بالك.. مخالفات لو عملتها هتتغرم من 15 لـ 100 جنيه قطار - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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يعرض اليوم السابع، الغرامات التى تفرضها هيئة السكة الحديد، على الركاب الذين يستقلون القطارات بدون شراء تذاكر، وتختلف الغرامة من قطار لآخر وفق درجته، نتعرف عليها فى النقاط التالية.
 
 
1ـ غرامة استقلال العربات الـ TOP VIPبدون تذكرة تبلغ 100 جنيه.
 
2ـ غرامة استقلال القطارات العاملة بنظام الـ vip بدون تذكرة تبلغ 40 جنيها.
 
3ـ غرامة استقلال القطارات المكيفة الإسبانية والفرنساوية بدون تذكرة تبلغ 30 جنيها.
 
4ـ غرامة استقلال القطارات المميزة والمطورة بدون تذكرة تبلغ 20 جنيها.
 
5ـ غرامة استقلال القطارات الروسية العادية (ذات التهوية الدينامكيكة) بدون تذكرة تبلغ 50 جنيها.
 
6ـ غرامة استقلال القطارات العاملة على خطوط الضواحى بدون تذكرة تبلغ 15 جنيها.
 
7ـ غرامة الامتناع عن دفع قيمة التذكرة تبلغ 20 جنيها بجانب الغرامة المقررة وفق درجة القطار.

القطارات

غرامات السكة الحديد

السكة الحديد

تذاكر القطار



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