لجوء الأطفال لحمامات السباحة فى اليوم الثانى لعيد الأضحى هربا من الحر.. صور

تواصل مراكز شباب كفر الشيخ تقديم البرامج والفعاليات الترفيهية في إطار مبادرة " العيد احلى بمراكز شباب مصر"،في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك.

ويستمر توافد المواطنين بمختلف الفئات لقضاء وقت ترفيهي للطلائع والشباب بمراكز الشباب "،ولجأ العديد من الأطفال والشباب والفتيات لحمامات السباحة، هروبا من حرارة الجو في اليوم الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، برعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة وقد شهدت إقبالاً كبيراً منذ انطلاق المبادرة أمس من الرواد داخل مراكز شباب بكافة أنحاء المحافظة.

وأكد الدكتور عزت محروس،وكيل وزارة الشباب والرياضة،أن المبادرة التى أطلقتها الوزارة بقيادة وزير الشباب والرياضة،تحت شعار"العيد أحلى بمراكز الشباب" تهدف لرسم البسمة والسعادة على وجوه الأطفال والمواطنين بالقرى ومدن المحافظة، مؤكداً أن غرفة العمليات المركزية المشكلة من فريق إدارتي الشباب والطلائع تتابع فاعليات الاحتفالية بمراكز الشباب،ووجه بتكثيف التغطية الإعلامية من خلال المركز الإعلامي بالمديرية والمنسقين الإعلاميين بالإدارات الفرعية ومراكز الشباب .

وأضاف محروس، استطاعت مراكز شباب كفر الشيخ جذب المواطنين على اختلاف أعمارهم لقضاء " يوم ترفيهي للطلائع والشباب " ومشاركتهم في الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية داخل مراكز الشباب ، وتوزيع الألعاب والهدايا عليهم ، حرصا من الوزارة على إدخال البهجة والسعادة في نفوس رواد الهيئات الشبابية يأتى ذلك بإشراف الأستاذ عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للشباب .

الجدير بالذكر أن تنفيذ مبادرة العيد احلى بمراكز الشباب ، ويوم ترفيهي بمراكز الشباب يأتى تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة "الإدارة المركزية لشئون مراكز الشباب "بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الذى يهدف إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية ، وبتوجيهات من القيادة السياسية لجعل الرياضة أسلوب حياة لكافة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030.