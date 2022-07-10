كوريا الجنوبية ترصد مقذوفات كورية شمالية تعتقد أنها أطلقت بواسطة راجمات صواريخ

وكالات

أعلنت كوريا الجنوبية أنها رصدت اليوم مقذوفات كورية شمالية يُعتقد أنها أطلقت بواسطة راجمات صواريخ، فى واقعة هى الأحدث ضمن سلسلة استفزازات للدولة النووية.

وكشفت رئاسة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكورى الجنوبى أن جيش كوريا الجنوبية رصد "تحليق مقذوفات" يشتبه بأن المدفعية الكورية الشمالية أطلقتها.

وجاء فى رسالة نصية لرئاسة هيئة الأركان الكورية الجنوبية: "جيشنا رصد مسارات تحليق يشتبه بأنها لصواريخ أطلقتها كوريا الشمالية بواسطة راجمات اليوم بين الساعة 18.21 و18.37".

وأضافت الرسالة النصية: "جيشنا عزّز المراقبة واليقظة وهو فى جهوز كبير ومستمر فى التنسيق الوثيق بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن سلطات سيئول عدد المسارات التى تم رصدها.

وعقد مكتب الأمن القومى فى الرئاسة الكورية الجنوبية اجتماعا على خلفية إطلاق المقذوفات الكورية الشمالية، معلنا أنه "يراقب عن كثب" الأوضاع تحسبا لإطلاق بيونغ يانغ أى مقذوفات جديدة.