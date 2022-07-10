كفر الشيخ الثانية على مستوى الجمهورية في استقبال المجازر الحكومية للأضاحي بـ1140 أضحية

شهد 16 مجزرا ونقطة ذبح بالمدن والقرى الأم بمحافظة كفر الشيخ، توافد الأهالى والجمعيات لذبح الأضاحى مجاناً، وتقديم كافة الخدمات البيطرية، والكشف الظاهرى على الماشية، والكشف على اللحوم بعد الذبح، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع الأعمال الجارية فى المجازر ونقاط الذبح، موجها الشكر لكل المسئولين بالمجازر ونقاط الذبح لتقديمهم كافة الخدمات للمواطنين وأعضاء الجمعيات المتعددة، مثنيا على الأهالى الذين توجهوا للمجازر لذبح الأضاحى مجانا، والاستفادة من كافة الخدمات البيطرية المقدمة بالمجازر.

قال محمد بشار، مدير عام الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن عدد الأضاحى التى استقبلتها المجازر ونقاط الذبح، اليوم الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، 566 أضحية خلال 122 ساعة فقط، ومازال العمل مستمر فى جميع المجازر.

وأضاف بشار، يتم الكشف على الأضاحى قبل وبعد الذبح للتأكد من توافر جميع الشروط الصحية وصاحبتها للاستهلاك، وتأتى المحافظة فى الترتيب الثانى على مستوى الجمهورية فى عدد الأضاحى بالمجازر الحكومية حتى الان، بفضل تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ باجمالى 1140أضحية، خلال يومى العيد.

قال الدكتور شعبان مغنم، مدير عام الصحة العامة والمجازر، هناك متابعة مستمر للمجازر ونقاط الذبح، بتواجد أطباء بيطريين للكشف على الماشية بأنواعها، والإشراف على تقديم كافة السبل لراحة المواطنين الراغبين فى ذبح أضاحيهم أو الجمعيات والأفراد، مؤكداً أنه يتم استقبال أضاحى المواطنين مجانا بناء على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أيمن عبدلاه، مدير عام الطب البيطرى بالمحافظة، وكل الخدمات المقدمة للمواطنين مجاناً بدءا من استقبال الأضاحى وإجراء الكشف البيطرى عليها ظاهراً لضمان سلامتها ،وخلوها من العيوب ،إضافة للشروط الشرعية للأضحية.

وأضاف الدكتور اسامه عوض، مدير المجازر، نقدم عدد من الخدمات لأهالى المحافظة المترددين على المجزر سواء الكشف الطبى الظاهرى على الماشية أو الكشف على اللحوم بعد الذبح ،وفى حالة عدم اصطحاب جزار من قبل الأهالى هناك جزارين بالمجزر يذبحون الأضاحى مجاناً، والمجزر به كافة الإمكانيات والمياه متوفرة وهناك أحواض لملئها فى حالة انقطاع المياه، ولكن تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مشددة لشركة مياه الشرب بعدم انقطاع المياه، وهناك سيارات يمكن تمدنا بها شركة مياه الشرب.