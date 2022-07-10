قبطان اليخت "أفيفا" المملوك لمالك نادى توتنهام يشكر السلطات المصرية بعد زيارة الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم قبطان اليخت "افيفا" والذى يعد من أغلى اليخوت السياحية فى العالم، والمملوك لرجل الأعمال لويس جوزيف تشارلز، مالك نادى توتنهام الإنجليزى، حيث قدم الشكر للسلطات المصرية على إنهاء إجراءات دخوله وخروجه أثناء قيامه برحلة سياحية بمدينة الغردقة.

كان وصل اليخت "افيفا" لميناء الغردقة البحرى أول أمس الجمعة فى زيارة سياحية استغرقت 24 ساعة لمنتجع الجونة بمدينة الغردقة، قادماً من تايلاند، وكان رفقته أسرته المكونة من 10 أفراد، وغادر فى الرابعة عصر أمس السبت متوجهاً إلى تركيا.

وأشاد قبطان اليخت، بحسن استقبال ومعاملة السلطات المصرية، وسرعة إنهاء الإجراءات، مؤكداً أن مصر من أفضل الدول التى تعمل على تيسير الإجراءات لجذب السياحة بصفة عامة واليخوت السياحية بصفة خاصة، لافتاً إلى أنه سيرسل برقية شكر رسمية إلى مصر، نظراً للترحيب وكرم الضيافة وحسن المعاملة من قبل السلطات المصرية، فضلاً عن إرسال لجنة خاصة لسرعة إنهاء الإجراءات إلى مقر الزيارة وعدم الانتظار وقتاً طويلاً فى الميناء.

من ناحيته، أكد محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، أنه حرص على التوجيه بتيسير إنهاء الإجراءات لمالك نادى توتنهام الإنجليزى، صاحب اليخت السياحى "افيفا"، وذلك يأتى فى إطار خطة الدولة لتشجيع سياحة اليخوت، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية، بتعظيم سياحة اليخوت فى مصر، من خلال خطة استراتيجية، ترتكز على دراسة الإجراءات المنفذة لسياحة اليخوت مقارنة بالدول المنافسة، والعمل على تيسير الإجراءات تعظيماً لذلك النوع من النشاط السياحى، المعروف بسياحة الأثرياء.

وأشار محافظ البحر الأحمر، إلى أن المنظومة الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت فى مصر التى سيتم إطلاقها قريباً، يتابعها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بنفسه بشكل مستمر، لافتاً إلى أنها ستسهم فى وضع الموانئ ومواقع المارينا السياحية المصرية على الخريطة السياحية العالمية، وجذب المزيد من اليخوت السياحية الأجنبية لزيارة مصر كمقصد للسياحة البحرية، مؤكداً أهمية العمل على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات والتسهيلات فى الإجراءات اللازمة، تفعيلاً للمنظومة الجديدة لجذب سياحة اليخوت، التى تتولاها وزارة النقل، بالتعاون والتنسيق مع عدد من الجهات المعنية.



اليخت افيفا