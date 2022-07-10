فى عيد الأضحى.. نصائح وطرق التخزين السليمة للحمة ومدة حفظها بالشهور

كتبت إيناس البنا

مع وجود الكثير من الأضاحى واللحوم خلال عيد الأضحى، قد تعمل بعض تقنيات الحفظ غير الصحيحة على فساد اللحمة، لذا نعرض فيما يلى أبرز طرق تخزين اللحوم بطريقة صحيحة.

يمكن أن تنمو أنواع كثيرة من البكتيريا على المنتجات الحيوانية، لذلك من المهم التعامل مع جميع أنواع اللحوم وتخزينها بأمان.

كيفية التعامل مع اللحوم

وفقا للموقع الطبي "webmd"، قبل التعامل مع اللحوم التزام التالى:

اغسل يديك بشكل متكرر عند تحضير أي نوع من اللحوم أو الأسماك أو الدواجن، حيث يمكن أن تنتشر البكتيريا بسرعة بين يديك واللحوم.



اغسل يديك دائمًا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل قبل وبعد التعامل مع اللحوم ، سواء كانت نيئة أو مطبوخة.



قم بإعداد اللحم على سطح منفصل عن جميع مواد الطهي الأخرى، احتفظ بالخضروات والمكونات الأخرى بعيدًا عن اللحوم ، خاصةً إذا كنت لا تطبخها معًا في نفس الطبق.



حاول استخدام ألواح تقطيع منفصلة ، ونظف جميع أواني الطهي بعد ملامستها للحوم النيئة ، واستخدم أوانيًا مختلفة لتقديم الطعام بعد تحضيره.

كيفية تخزين اللحوم

عادة ما تبقى اللحوم النيئة غير المعالجة بأمان لمدة 3 أيام تقريبًا في الثلاجة، وإذا كنت تخطط للاحتفاظ باللحوم غير المطبوخة لفترة أطول ، فإن التجميد هو أفضل خيار لك، احكم إغلاق اللحم في عبوة محكمة الإغلاق قبل التجميد، بعد ذلك ، يمكن عادةً تجميدها لعدة أشهر على الأقل.

يعتمد وقت التجميد والتبريد الآمن أيضًا على درجة حرارة التخزين، احتفظ بالفريزر بالقرب من 0 درجة فهرنهايت (-17.8 درجة مئوية) قدر الإمكان، فهذا يساعد على الاحتفاظ بالعناصر الغذائية والحفاظ على الطعام طازجًا، احتفظ بالثلاجة عند حوالي 34 درجة فهرنهايت (1.1 درجة مئوية) ، فوق درجة التجمد بقليل ، لإطالة العمر الافتراضي للأطعمة بشكل فعال.

إرشادات حول المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ باللحوم

فيما يلي إرشادات عامة حول المدة التي يمكن خلالها الاحتفاظ باللحوم الأساسية بأمان إذا تم تخزينها بشكل صحيح.

اللحم المفروم غير المطبوخ يحفظ من 3-4 شهور.

شرائح اللحم غير المطبوخة من 4-12 شهرًا ، اعتمادًا على الصنف.

الدواجن واللحوم والأسماك المطبوخة 3-4 أيام 2-6 أشهر

درجات حرارة الطهي الآمنة للحوم

اللحوم المفرومة

160 درجة فهرنهايت (71.1 درجة مئوية) للحوم المفرومة مثل لحم البقر والضأن، بينما تحتوي قطع اللحم الكاملة عادةً على معظم البكتيريا على أسطحها ، قد تحتوي اللحوم المطحونة على بكتيريا مختلطة في كل مكان. لذلك ، يجب طهيها على درجة حرارة أعلى من درجة حرارة قطع اللحم الكاملة.

اللحم الكامل

145 درجة فهرنهايت (62.8 درجة مئوية) ، ويجب ترك اللحم يرتاح لمدة ثلاث دقائق على الأقل قبل الأكل، يمنح وقت الراحة الحرارة وقتًا أطول لقتل أي بكتيريا.

يتمتع اللحم البقري بمدى أمان أوسع ، لكن محبي اللحوم النادرة أكثر أمانًا عند التمسك بشرائح اللحم والمحمص والقطع.