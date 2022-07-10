فرحة المصريين متواصلة.. بث مباشر من شواطئ السويس فى ثانى أيام عيد الأضحى

السويس – فريق المحافظات

قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من شاطئ السوايسة رصد فيه احتفالات المواطنين في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وتوافد الآلاف من المواطنين علي الشواطئ العامة والقري السياحية بالسويس والعين السخنه للاستمتاع بمياه خليج السويس والبحر الأحمر.

واحتفل المواطنون بالعيد علي أنغام السمسمية وأقاموا الحفلات والعزومات العائلية.

ووجه اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتواجد المنقذين على جميع الشواطئ والقرى السياحيه وتواجد سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والمرور لتأمين زوار المحافظة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومدير جهاز الحدائق والتجميل ومديرعام الشاليهات والشواطئ ومدير الطوارئ والتدخل السريع بتكثيف العمل فى أعمال النظافة ورفع المخلفات صباحا ومساء، ومتابعة مستمرة للحدائق العامة والممشي والكورنيش وشاطئ السوايسة لاستقبال المواطنين من السويس والمحافظات الأخري .

يذكر أن اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، قد استقبل بمكتبه لفيف من أبناء السويس من مختلف الطوائف والفئات، وممثلي النقابات والجمعيات الأهلية والقيادات التنفيذية والشعبية وبعض ممثلي الأحزاب السياسية، والشباب والرياضة والتموين والصحة والتربية والتعليم والقوي العاملة والزراعة والري ورؤساء وقيادات الأحياء لتبادل التهنئة بمناسبة عيد الاضحي المبارك .