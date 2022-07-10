اليوم السابع
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غرفة عمليات الجيزة التجارية ترصد شكاوى المخابز ومنافذ صرف السلع بالتنسيق مع التموين

الأحد، 10 يوليه 2022 11:59 ص
غرفة عمليات الجيزة التجارية ترصد شكاوى المخابز ومنافذ صرف السلع بالتنسيق مع التموين محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة
كتب إسلام سعيد

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أعلن محمد إمبابى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة عن استمرار عمل غرفة العمليات بتجارية الجيزة فى تلقى شكاوى الأعضاء  للعمل على حلها من خلال التنسيق والتواصل مع مديرية التموين بالجيزة لتيسير أداء الخدمات المقدمة للمواطنين بالمنافذ التموينيه أو المخابز.
 
وأكد إمبابى في بيان أن وزارة التموين وفرت لكل مخبز مخزون استراتيجى من الدقيق يكفى لمدة اربعه ايام وذلك لضمان عدم توقف عمل المخابز أثناء العيد  بالإضافة إلى صرف استعاضات السلع لمنافذ  توزيع  السلع التموينية.
 
وناشد إمبابى أعضاء الجمعية العموميه من أصحاب منافذ البقاله وصرف السلع التموينية وأصحاب المخابز بسرعة التواصل مع الغرفة فى حالة وجود شكاوى أو ما يعيق تقديم الخدمة للمواطن وذلك للتدخل السريع والتواصل مع أجهزة الدولة لحل تلك المشاكل لضمان استمرار أداء الخدمات المقدمة للمواطنين.
 
وقدم إمبابى الشكر لأعضاء شعبتى المخابز والمواد الغذائية والبقاله للدور والجهد الكبير الذى  يقدمونه خلال أيام العيد وقامت الغرفة التجارية بالجيزة بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة شكاوى الاعضاء خلال العيد وذلك من خلال الأرقام ( 37765644  -  01090005275  )  للتنسيق مع غرف العمليات بوزارة التموين ومحافظة الجيزة ومديرية التموين بالجيزة.
 

غرفة الجيزة التجارية

الغرفة التجارية

الغرفة التجارية بالجيزة

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