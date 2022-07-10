عودة 96 صيادا يمنيا إلى بلادهم بعد احتجازهم من البحرية الإريترية

وصل العشرات من الصيادين اليمنيين إلى محافظة تعز جنوب غربي اليمن، بعد احتجازهم لأيام من السلطات الإريترية.

وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" الروسية بأن 96 صيادا يمنيا وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية المخا غرب محافظة تعز، عقب أسبوعين من اعتراض زوارق للبحرية الإريترية قواربهم قبالة الساحل اليمني في البحر الأحمر.

وأضاف أن البحرية الإريترية صادرت قوارب الصيادين بما عليها من معدات اصطياد.

وأشار إلى أن الصيادين ينتمون إلى محافظة الحديدة الساحلية باستثناء 11 صيادا من مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز.

وتعد دفعة الصيادين اليمنيين المفرج عنهم هي الثانية خلال شهر، إذ أفرجت السلطات الإريترية في التاسع من يونيو الماضي، عن 80 صيادا وصلوا إلى مركز الإنزال السمكي في مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة، بعد اعتقالهم قبالة جزر يمنية تبعد نحو 25 ميلا بحريا عن الساحل اليمني جنوب البحر الأحمر.