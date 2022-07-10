اليوم السابع
Ads
الأحد، 10 يوليه 2022 04:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

عطارد فى أقرب نقطة من الشمس اليوم.. اعرف التفاصيل

الأحد، 10 يوليه 2022 03:34 م
عطارد فى أقرب نقطة من الشمس اليوم.. اعرف التفاصيل كوكب عطارد
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يصل كوكب عطارد اليوم الأحد 10 يوليو 2022 إلى نقطة الحضيض أقرب مسافة من الشمس أثناء فترته المدارية التي تدوم 88 يومًا، وذلك عند الساعة 10:10 مساء بتوقيت جرينتش، وسيكون على مسافة 46,375,340 مليون كيلومتر من الشمس.
 
وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن عطارد يمتلك مدارًا إهليلجيًا واضح على عكس معظم الكواكب التي تتبع مدارات دائرية تقريبًا حول الشمس، متفاوتة فقط فى المسافة التي تفصلها عن الشمس بنسبة قليلة في المائة.  
 
تتراوح المسافة بين عطارد والشمس بين 45,926,546 كيلومتر عند الحضيض (أقرب اقتراب من الشمس)، و 69,862,206 كيلومتر عند الأوج (أبعد نقطة عن الشمس)، وهذا الاختلاف ، الذي يزيد عن 50%، يعني أن سطحه يستقبل أكثر من ضعف الطاقة من الشمس عند الحضيض بالمقارنة مع الأوج.
 
مع ذلك، فإن هذا لا يحدث فرقًا كبيرًا في مظهر عطارد عند رصده بواسطة التلسكوب، حيث يمكن رؤية القليل من التفاصيل على سطحه عن طريق التلسكوبات الأرضية. على الرغم من أن الفصول المتغيرة لها تأثير لا يصدق على درجات حرارة سطحه، إلا أن هناك تغيرًا طفيفًا يمكن رؤيته للراصدين. 
 
سيكون من الصعب رصد عطارد في الوقت الحالي حيث لن يظهر أعلى من 07 درجات فوق الأفق الشرقي قبل شروق  الشمس. 

كوكب عطارد

عطارد

الكواكب

الأرض

الكره الارضيه



الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية: غدا فرصة مثالية لرصد وتصوير كوكب عطارد

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:30 ص

كوكب عطارد يقترن بالشمس اليوم ويصل لأقرب نقطة من الأرض.. اعرف التفاصيل

السبت، 21 مايو 2022 03:18 م

لا يفوتكم.. القمر يصل مرحلة البدر المكتمل اليوم وكوكب عطارد باستطالته العظمى

الأربعاء، 16 فبراير 2022 05:30 ص

ظواهر فلكية في ليالى فبراير المتبقية.. اقتران القمر مع "بولوكس" في مشهد بديع يوم 13.. والبدر يسطع بالسماء يوم 16.. وكوكب عطارد يصل استطالته العظمى في نفس اليوم ويمكن تصويره.. والقمر يعانق المريخ قبل نهاية الشهر

السبت، 12 فبراير 2022 03:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة