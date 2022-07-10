اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 04:01 ص
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طبيعة ساحرة.. شاهد جلسات الاستمتاع بشاطئ العريش.. فيديو وصور

الأحد، 10 يوليه 2022 04:00 ص
طبيعة ساحرة.. شاهد جلسات الاستمتاع بشاطئ العريش.. فيديو وصور
شمال سيناء ـ محمد حسين

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لفتت مشاهد ارتفاع علم مصر على شاطئ مدينة العريش، والجلسات العربية على الرمال والاستمتاع بمياه البحر وصفاء الأجواء على شاطئ العريش بشمال سيناء كثير من أهالى شمال سيناء وزوار المحافظة، وأصبحت هذه الأماكن التى تحمل بصمة وخصوصية محل إقبال من الجميع.

ونقل تلفزيون اليوم السابع من على شاطئ مدينة العريش جانب من هذه المشاهد التى تضم خدمات جديدة من نوعها تحمل طبيعة شمال سيناء ممثلة فى عرائش من جريد النخل على حافة مياه الشاطئ يقبل عليها زبائن الصيف نهارا، ومن ورائها على الرمال جلسات عربية تلامس الأرض تستخدم فيها جذوع النخيل وفوقها البساط التقليدى كفرش عربى يجلس عليه الزبائن ليلا فى السهرات، بينما فوقها يرتفع علم مصر فى كافة أركان المكان ليضيف مع الأضواء الهادئة مشهد من لوحة جمال طبيعى.

اجواء-الخيال
اجواء-الخيال

 

اجواء-تراثية_1
اجواء-تراثية_1

 

الجلسات-العربية-على-الشاطئ
الجلسات-العربية-على-الشاطئ

 

العلم--فوق-الارض
العلم--فوق-الارض

 

العلم-يرتفع-فى-الممكان
العلم-يرتفع-فى-الممكان

 

جانب-من-الجلسات
جانب-من-الجلسات

 

جانب-من-سحر-المكان
جانب-من-سحر-المكان

 

جلسات-على-الرمل
جلسات-على-الرمل

 

جلسىة-على-الرمل_1
جلسىة-على-الرمل_1

 

سحر-وخصوصية-المكان
سحر-وخصوصية-المكان

 

شاطئ-العريش
شاطئ-العريش

 

شاطئ-العريش-على-ساحل-شمال-سيناء
شاطئ-العريش-على-ساحل-شمال-سيناء

 

على-البحر
على-البحر

 

على-الرمال
على-الرمال

 

متعة-الطبيعة
متعة-الطبيعة

 

من-مقدمى-الخدمان
من-مقدمى-الخدمان

 

نظاقة-وجمال-المكان
نظاقة-وجمال-المكان

 


شمال سيناء

العريش

شاطئ العريش

بحر العريش



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