ضبط 61 سلاح نارى و105 قضايا مخدرات وتنفيذ 50297 حكم قضائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي

تواصل أجهزة وزارة الداخلية إعداد الحملات الأمنية الموسعة، بجميع مديريات الأمن وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (61) قطعة سلاح نارى ، (105) قضية مخدرات وتنفيذ (50297) حكم قضائى متنوع.

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .. فقد قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 61 قطعة سلاح نارى بحوزة 50 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(8) بنادق خرطوش.

(4) مسدسات.

(39) فرد محلى.

(247) طلقة مختلفة الأعيرة.

(10) خزن متنوعة.

(143) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (50297) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(149) حكم جناية.

(16706) حكم حبس جزئى.

(3098) حكم حبس مستأنف.

(23409) حكم غرامة.

(6935) مخالفة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (105) قضية مخدرات .. ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (69,410 كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (8,385 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2,602 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (555 جرام).

كمية من مخدر الإستروكس وزنت (274 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (259 جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (125 جرام).

عدد (4577) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (22) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (7) متهمين.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (257) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (20665) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (36) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (5) منهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.