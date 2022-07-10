اليوم السابع
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ضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد من ربة منزل بالقناطر الخيرية

الأحد، 10 يوليه 2022 12:04 م
ضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد من ربة منزل بالقناطر الخيرية حملة أمنية - ارشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط عاطل، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، أثناء قيامه بمحاولة سرقة حقيبة يد لربة منزل، وذلك بمساعدة الأهالى بالمنطقة، وضبط وبحوزته المسروقات الخاصة بالمجنى عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة حقيبة يد خاصة بربة منزل بمنطقة محطة السكة الحديد دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن الأهالى من ضبط "ع أ م"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد للمدعوة "ر ع إ"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجدها بمحطة السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وبداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية، وجرى ضبطه وبحوزته المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.

 

 


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