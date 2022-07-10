ضبط عاطل أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد من ربة منزل بالقناطر الخيرية

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بضبط عاطل، أثناء محاولته سرقة حقيبة يد خاصة بربة منزل بمنطقة محطة السكة الحديد دائرة المركز.

على الفور انتقل ضباط مباحث مركز القناطر الخيرية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تمكن الأهالى من ضبط "ع أ م"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة المركز، أثناء قيامه بسرقة حقيبة يد للمدعوة "ر ع إ"، 37 سنة، ربة منزل، مقيمة أشمون بمحافظة المنوفية، أثناء توجدها بمحطة السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وبداخلها مبلغ مالى وبعض المتعلقات الشخصية، وجرى ضبطه وبحوزته المسروقات، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.