ضبط المتهم بسرقة سيارة وبحوزته كمية من مخدر الهيروين فى المعادي

كتب محمود عبد الراضي

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم بسرقة سيارة بأسلوب المغافلة، في المعادي، وضبط بحوزته كمية من مخدر الهيروين، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان) بإكتشافه سرقة السيارة ملكه عقب قيامه بتركها وبداخلها مفتاح التشغيل بدائرة القسم. .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم.) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليه وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين - مبلغ مالى - كروت بنكية – بطاقة رقم قومى - رخصة قيادة وتسير - مفتاح سيارة.

بمواجهته بالتحريات إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بإسلوب المغافلة وأقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى، كما أقر بقيامه بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة بداخلها باقى المضبوطات من إحدى السيدات حال سيرها بدائرة القسم بأسلوب الخطف.

باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهماه بالسرقة، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق..