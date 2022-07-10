اليوم السابع
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الأحد، 10 يوليه 2022 02:45 م
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"صحة دمياط" تقدم خدمتها لـ 2500 مواطن أول أيام عيد الأضحى المبارك

الأحد، 10 يوليه 2022 01:44 م
"صحة دمياط" تقدم خدمتها لـ 2500 مواطن أول أيام عيد الأضحى المبارك الدكتور السيد عبد الجواد وكيل صحة دمياط
دمياط معتز الشربيني

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أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط، أن مستشفيات محافظة دمياط قدمت خدماتها الطبية لـ 2500 مواطن خلال أول أيام عيد الأضحي موزعين كالآتى :

تقديم الخدمات لـ 2073 مريضا باستقبال المستشفيات تقديم خدمات الرعاية المركزة لـ 51 مواطنا، تقديم خدمات الحضانة لـ 52 رضيع تقديم خدمات الغسيل الكلوى لـ41 مريضت، تقديم الخدمات بالأقسام الداخلية بالمستشفيات لعدد 155 مريضا، تقديم خدمات الطوارئ لـ 32 مريضا.

ويأتى ذلك فى إطار خطة مديرية الصحة لتقديم كافة الخدمات الطبية للمواطنين من خلال المستشفيات الحكومية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك .


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